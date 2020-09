Registado surto de covid-19 em lar em Sintra

Foi registado um surto de covid-19 no Lar Clube Fénix One, no Magoito, em Sintra, esta semana. Cerca de uma dezena de pessoas - utentes e funcionários - testaram positivo à covid-19, avançou a TVI24.

Dos casos positivos, apenas um dos utentes do lar privado se encontra internado no hospital. Por outro lado, um dos funcionários já foi considerado recuperado.

O lar está a ser alvo de uma desinfeção, esta terça-feira. Desde que foi registado o primeiro caso do novo coronavírus as visitas à instituição encontram-se suspensas.