Avô abusava sexualmente dos netos gémeos de seis anos no Porto

Um homem de 72 anos foi detido, esta terça-feira, por abuso sexual dos seus dois netos menores, na cidade do Porto. As vítimas são um casal de gémeos de seis anos de idade.

De acordo com a Polícia Judiciária, a filha do detido separou-se do anterior companheiro e este recebeu-a e aos seus netos em sua casa. Durante o período de confinamento, provocado pelo aparecimento da covid-19, o homem passava muito tempo sozinho com as crianças onde via uma oportunidade para cometer os abusos e satisfazer os seus "impulsos sexuais", pode ler-se numa nota da autoridade.

As suspeitas foram comunicadas à PJ que desenvolveu diligências que permitiram recolher "indícios seguros da prática dos referidos crimes e respetiva autoria, e que culminaram com a detenção do agressor". O homem vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.