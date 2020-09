António Costa garante que Portugal não vai usar empréstimos europeus enquanto "situação financeira do país não o permitir"

Na sessão de apresentação das prioridades para o Plano de Recuperação e Resiliência – que contou com a presença de Ursula von der Leyen –, o primeiro-ministro reforçou a ideia que havia defendido no início do mês: o país tem de "maximizar" o recurso às subvenções e "minimizar" a utilização de empréstimos de Bruxelas.

O primeiro-ministro António Costa garantiu esta segunda-feira que Portugal não vai recorrer, para já, aos empréstimos do Fundo de Recuperação europeu, optando, por sua vez, por usar apenas às subvenções (a fundo perdido) que serão dadas por Bruxelas.

Na sessão de apresentação das prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência, na Fundação Champalimaud, em Lisboa – e que contou com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen –, António Costa reforçou uma ideia que já havia defendido no início do mês, quando afirmou que o país teria de procurar "maximizar" o recurso às subvenções e "minimizar" a necessidade de empréstimos em termos de acesso às verbas do Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia.

"Portugal tem uma dívida pública muito elevada e assume sair desta crise mais forte do ponto de vista social, mas também mais sólido do ponto de vista financeiro. Por isso, a opção que temos é recorrermos integralmente às subvenções e não utilizaremos a parte relativa aos empréstimos enquanto a situação financeira do país não o permitir", disse o primeiro-ministro.

António Costa anunciou ainda que o objretivo do Governo é o de aprovar o Progama de Recuperação e Resiliência em 14 de outubro, e fazer chegar logo no dia seguinte, a 15 de outubro, o primeiro draft à Comissão Europeia. Recorde-se que o Fundo europeu criado para ajudar as economias a responder e recuperar da crise provocada pela pandemia de covid-19, Portugal terá acesso a 15,3 mil milhões de euros em subvenções e a 15,7 mil milhões em empréstimos.

