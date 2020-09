"Cada qual no seu lugar". O recado de Jerónimo para Marcelo

O secretário-geral do PCP dirigiu, esta terça-feira, um recado a Marcelo Rebelo de Sousa. “Tudo tem limites”, afirmou Jerónimo de Sousa, referindo-se aos sucessivos apelos do Presidente para a viabilização do Orçamento do Estado de 2021 pela esquerda ou pelo PSD.

“Cada qual no seu lugar. O Presidente da República tem um papel importante, com os poderes que detém, mesmo até de acompanhar, incentivar, dar respostas a alguns problemas, mas tudo tem limites”, afirmou Jerónimo de Sousa à margem da visita a uma exposição sobre os 50 anos da CGTP, em Lisboa.

“É uma expressão muito equívoca”, acrescentou o líder comunista, sobre os insistentes apelos de Marcelo à esquerda e ao PSD.

Para Jerónimo de Sousa é como se o Presidente quisesse “estabelecer um conflito entre o que diz e a Assembleia da República”. O líder comunista deu mesmo a entender que Marcelo estaria a ir além das suas competências enquanto Presidente.

“À Assembleia da República o que é da Assembleia da República. Ao Presidente da República o que é do Presidente da República”.