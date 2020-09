"Tens uma relação amorosa com a Cristina Ferreira?" Ruben Rua responde

A cumplicidade do modelo com a apresentadora suscita muita curiosidade entre os seguidores de ambos.

O modelo e apresentador Ruben Rua esteve, esta terça-feira, na rubrica Cala-te Boca da Mega Hits, onde a cumplicidade entre o modelo e Cristina Ferreira esteve no centro das atenções.

"Tens uma relação amorosa com a Cristina Ferreira?", foi uma das perguntas dos apresentadores do programa que deixou o modelo a pensar antes de responder. "Acho que não" rematou. "Sabes que o amor é uma coisa relativa na nossa vida. Ainda na última semana, ela perguntou-me: 'mas tu namoras com a Cristina Ferreira?' Eu respondi: 'acho que namorar não é o verbo que possa aplicar aqui, mas que é amor para a vida toda, é'" explicou o modelo.

Conguito, um dos apresentadores da rubrica, voltou a insistir no assunto mas sem sucesso."Já deste beijos na boca à Cristina Ferreira?", questionou o radialista mas sem sucesso: O modelo não deu hipóteses e escolheu a opção Cala-te Boca, que obriga os apresentadores a substituírem a pergunta.