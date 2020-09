Itália pondera prolongar estado de emergência

A Itália registou 1.648 novas infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, cerca de mais 200 casos do que na segunda-feira, sublinhe-se, no entanto, que foram realizados mais de 90 mil testes, quase o dobro do dia anterior.

Segundo dados do Ministério da Saúde de Itália foram também reportados mais 24 óbitos, no mesmo período, mais oito do que no balanço anterior. Assim, dos mais de 313 mil contágios, registados desde o início da pandemia, morreram 35.875 pessoas.

O número de doentes internados com sintomas está a aumentar, atualmente estão hospitalizadas 3.048 pessoas no país, das quais 271 necessitam de maiores cuidados, estando por isso em Unidades de Cuidados Intensivos.

Esta nova vaga de casos tem sido encarada pelo Governo italiano com menos preocupação do que a anterior, mas apesar disso o Executivo pondera prolongar o estado de emergência para além de 7 de outubro, data inicialmente prevista.

"Temos de pedir o prolongamento" do estado de emergência, afirmou a vice-ministra da Saúde, Sandra Zampa, em declarações a uma estação de televisão.

Por outro lado, a governante fez questão de que tal prolongamento não deveria ser confundido com um novo confinamento, sublinhando que o objetivo é continuar a permitir ao Executivo a "possibilidade de agir muito rapidamente se necessário".

O primeiro-ministro italiano também falou, esta terça-feira, sobre o novo momento da pandemia que o país, a par de outros na Europa, atravessa neste momento.

Giuseppe Conte defendeu que Itália pode ver a pandemia com "otimismo moderado", mas que é necessária a "responsabilidade" de todos. "Agora estamos preparados para enfrentar a emergência, mas se as regras não forem respeitadas, a curva [de contágio] pode voltar a descontrolar-se", afirmou.

Recentemente, Conte rejeitou a ideia de novo confinamento total do país, mas alertou que se fosse necessário poderia haver encerramentos realizados por zonas.