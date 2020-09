Abanca compra Bankoa e consolida posição no País Basco

Com isto, o banco galego aumentará o seu volume de negócios em 4374 milhões de euros para 93 000 milhões de euros. O Abanca vai consolidar, assim, a sua posição como a sexta entidade espanhola por ativos, com mais de 65 mil milhões de euros.

O Abanca e o Crédit Agricole assinaram esta terça-feira o contrato de compra e venda do Bankoa, após o anúncio, em julho, do pré-acordo entre as duas partes. A cerimónia de assinatura, realizada em San Sebastian, Espanha, contou com a presença do presidente e CEO do Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez e Francisco Botas, respetivamente, do CEO adjunto do Crédit Agricole, Xavier Musca, e do presidente do Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Marc Didie.

Como parte da operação, o Abanca e o Crédit Agricole chegaram também a um acordo de colaboração comercial que permitirá aos clientes do Bankoa beneficiarem das capacidades de ambos os grupos, tanto no mercado espanhol como em outros países. O Abanca vai mesmo manter os atuais diretores do Bankoa no novo conselho de administração.

Com a aquisição da atividade bancária de retalho do Crédit Agricole em Espanha, o Abanca reforça a sua presença na costa cantábrica, uma área considerada prioritária no seu plano estratégico. O acordo permite-lhe crescer no País Basco, um mercado de grande valor devido à sua solidez financeira (é a comunidade espanhola com melhor rating) e ao seu dinamismo económico (tem um PIB per capita 30% superior à média nacional).

Com isto, o banco galego aumentará o seu volume de negócios em 4374 milhões de euros (1788 milhões de euros em crédito a clientes, 1575 milhões de euros em depósitos e 1011 milhões de euros em fundos fora do balanço) para 93 000 milhões de euros. O Abanca vai consolidar, assim, a sua posição como a sexta entidade espanhola por ativos, com mais de 65 mil milhões de euros.

O Bankoa, que serve mais de 40 mil clientes individuais e empresas, opera de acordo com um modelo de negócio especializado e centrado em empresas, pequenas e médias empresas e gestão de patrimónios. Além de incorporar 30 escritórios e 3 agências empresariais, localizadas principalmente no País Basco, mas também em Navarra, La Rioja e Madrid, a sua aquisição representa para o Abanca um importante reforço em segmentos de negócio estratégicos, tais como empresas e gestão de patrimónios, e abre novas possibilidades de crescimento no financiamento de fundo maneio, negócios, consumo e seguros.

A compra concluída esta terça-feira torna-se a quinta transação realizada pelo Abanca desde a sua criação em 2014. A primeira foi a integração do Banco Etcheverría nesse mesmo ano; em 2017, foi realizada a compra da Popular Servicios Financieros; em 2018, o Abanca adquiriu o Deutsche Bank PCB e, também em 2018, comprou à Caixa Geral de Depósitos, o seu banco em Espanha, o Banco Caixa Geral.