Espanha soma 9.906 casos de covid-19 ao total de contágios

As autoridades sanitárias espanholas atualizaram o número de casos de covid-19 com mais 9.906 contágios, dos quais 2.586 foram registados nas últimas 24 horas, assim o total de infeções no país, desde o início da pandemia, sobe para 758.172.

O novo balanço dá ainda conta de mais 203 mortes associadas ao novo coronavírus, elevando para 31.614 o número de vítimas mortais.

A comunidade autónoma de Madrid continua a concentrar um maior número de novos contágios, com mais 640 casos, só nas últimas 24 horas.