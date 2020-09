França regista mais de 8 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

França registou nas últimas 24 horas 8.051 novos contágios de covid-19, aumentando o total de infetados para 550.690.

As autoridades de Saúde do país atualizaram também o número de óbitos associados à doença para 31.893, depois de 59 pessoas terem morrido com covid-19 nas últimas 24 horas.

O número de doentes com covid-19 nos hospitais está aumentar e nos últimos sete dias houve mais 3.984 internamentos, dos quais 815 estão em unidades de cuidados intensivos, 165 nas últimas 24 horas.

Atualmente, há 1.265 surtos de infeção ativos dos quais 72 surgiram no último dia e 244 são em lares ou residências geriátricas.