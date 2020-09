Novas medidas contra covid no Reino Unido impedem música alta

A subida preocupante de casos no Reino Unido levou a que o Governo britânico implementasse novas medidas de restrição.

O novo surto de infeções de covid-19 no Reino Unido teima em continuar a crescer e o Governo britânico decidiu tomar ainda mais medidas de restrição.

Nas próximas semanas, pubs, bares e restaurantes estão proibidos de passar música acima dos 85 decibéis. Outra regra permite que os donos destes estabelecimentos tomem “todas as medidas razoáveis” para impedir que grupos de seis ou mais pessoas cantem ou dancem nestes espaços.

Estas regras, no entanto, não se aplicam a concertos ou espetáculos.

Além destas medidas, o Guardian citou ainda algumas das mais sonantes, nomeadamente coimas entre mil e 11 mil euros caso os doentes insistam em não cumprir as regras de confinamento obrigatório; uma multa de 4,4 mil euros caso um indivíduo esteja em contacto com um número significativo de pessoas; e a polícia tem permissão para levar indivíduos em confinamento à força para casa.

Caso alguém forneça informações falsas às autoridades pode ser multado em cerca de 1094 euros, e o mesmo montante será aplicado caso se tente levar alguém a fazer quarentena mesmo não estando com a doença.

Se um empregador tentar obrigar um trabalhador que devia estar em quarentena a trabalhar pode ser multado até cerca de 10 900 euros.

O Guardian informa ainda que estas medidas devem ser revistas no espaço de seis meses. Contudo, se os casos de infeção continuarem a aumentar, o Governo poderá decretar que estas medidas durem até cerca de um ano.

A última contagem oficial do Ministério da Saúde britânico não trouxe boas notícias. Segundo este departamento do Governo, o Reino Unido registou 7143 novas infeções de coronavírus, um novo recorde diário, e 71 mortes por covid-19.

No entanto, especialistas de saúde tentaram tranquilizar a população, explicando que este aumento de casos se deve ao facto de se estarem a realizar mais testes do que no início da pandemia.

O total acumulado desde o início da pandemia de covid-19 no Reino Unido é agora de 446 156 casos de contágio confirmados e 42 072 óbitos.