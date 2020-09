Lares portugueses registam 51 surtos ativos

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou, esta quarta-feira, que existem, neste momento, 51 surtos de covid-19 ativos em lares por todo o país, na comissão conjunta da Saúde e Trabalho e Segurança Social, que está a decorrer no Parlamento, no âmbito de um requerimento do CDS-PP sobre os vários surtos que, desde o início da pandemia, se registaram em lares de idosos.

Destes 51 surtos, 10 situam-se no Norte do país, dois na Região Centro, 35 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo e outros três no Algarve. Um dos temas abordados foi a gestão do surto no Lar de Reguengos de Monsaraz, que registou 80 utentes e 26 funcionários infetados, uma das situações mais graves neste tipo de instituição registada desde o início da pandemia. Esta situação levou à abertura de um inquérito judicial e a uma investigação da Ordem dos Médicos concluiu que o lar de Reguengos de Monsaraz não cumpriu com as normas da Direção-Geral da Saúde para evitar a propagação do novo coronavírus.

No total, registaram-se 302 surtos em todo o país: 123 na Região Norte, 33 no Centro, 106 em Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Alentejo e 23 no Algarve, revelou ainda Graça Freitas. "Estão todos tipificados. Sabemos onde estão e como aconteceu, se foi numa festa de casamento, num restaurante ou numa peregrinação, e também quem são os contactos próximos", disse Graça Freitas, explicando que só ao fim de 28 dias sem casos novos é que as autoridades dão os surtos por resolvidos