Shell vai despedir 9000 até 2022

A petrolífera anunciou que vai cortar entre 7000 e 9000 postos de trabalho até 2022, principalmente nos postos de abastecimento da marca, devido aos planos para reduzir as emissões de carbono. A petrolífera acredita que esta decisão permitirá poupar até 2 mil milhões dólares (1,7 mil milhões de euros) até 2022, avança a Reuters.

No final de 2019, a Shell empregava 83 mil pessoas, o que representa um corte de 10%.

Além destes cortes, a petrolífera anunciou ainda que este ano 1.500 trabalhadores decidiram sair voluntariamente.

“Nada disto muda os nossos valores enquanto empresa, e faremos o que tivermos de fazer com honestidade, integridade e respeito pelas pessoas. Seremos o mais rápidos possível e mostraremos carinho por todos aqueles que perdem os seus empregos ou sejam afetados negativamente. Mas também acredito que, uma vez concluída a reorganização, mais pessoas sairão beneficiadas: trabalhar numa organização mais rápida, mais focada no cliente e capacitada para tomar as decisões que realmente fazem a diferença”, explica Ben van Beurden, CEO da Royal Dutch Shell.