Maria Vieira ataca Catarina Furtado: "Estás é preocupada em perder o tacho que rapas há já vários anos"

Maria Vieira recorreu às redes sociais para criticar Catarina Furtado, depois de a apresentadora ter manifestado publicamente a sua opinião sobre o Chega e o líder do partido, André Ventura.

"Mais uma serigaita que há anos vive à custa do erário publico, uma avençada socialista/caviar cujo único ‘talento’ é ler, de longe a longe e mal e porcamente, os telepontos de uns programas medíocres e inúteis e uma lambisgoia que viaja regularmente para outros continentes, para fazer de conta que é muito boazinha e se preocupa imenso com os ‘refugiados’ que vivem lá longe, que decide ‘atacar’ o Dr. André Ventura e o CHEGA!”, começou por escrever Maria Vieira, numa publicação partilhada no Facebook.

“Esta gentinha da televisão, que vive sugando o dinheiro público, está a cumprir a missão que os 15 milhões injectados pelo António Costa na comunicação social exigem de todos eles! O CHEGA está a crescer desmesuradamente, o povo está a abrir a pestana e a descobrir que está a ser condenado á morte pelos malditos socialistas que usurparam o poder em 2015 e estes avençados do sistema que ganham a vida sem nada fazer, andam todos a disparar na mesma direcção, com medo de perderem as quotas e o dinheiro com que os socialistas lhes enchem o... os bolsos”, acrescenta.

A atriz acusa ainda a apresentadora de “espalhar o ódio” sobre André Ventura e sobre o Chega.

“Diz esta serigaita, entre outras alarvidades mentirosas, que está muito preocupada porque 'alguns chegam a propor retirar os ovários ás mulheres 'e esta lambisgoia diz isto sabendo que está a debitar uma mentira e que está a espalhar o ódio sobre um homem (André Ventura) e um partido (CHEGA) que não defende nada disso e que já provou, através de uma votação massiva, que não defende e que jamais defendeu ou defenderá algo parecido com isso”, lê-se.

“Oh ‘melher’, tu estás é preocupada em perder o tacho que rapas há já vários anos sem produzires nada de significativo e sem teres nem talento, nem valor para ganhares um décimo daquilo que o povo é obrigado a pagar-te sem querer!

"Mas o CHEGA chegou para ficar e o Homem que tu e outros como tu querem abater acabará, mais cedo ou mais tarde, por dirigir os destinos de Portugal e por te cortar a mesada que tu andas a ‘papar’ á custa de quem tanto trabalha para tão pouco ter... Aceita que dói menos...”, rematou.