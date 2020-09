Carro da PSP abalroado por assaltantes em perseguição

Durante a madrugada desta quarta-feira, um grupo de assaltantes arrombou uma pastelaria na zona do Barreiro para roubar o que estava no interior do estabelecimento, tendo a PSP iniciado uma perseguição que terminou com o abalroamento do carro dos agentes.

Este tipo de furto - a máquinas de venda de tabaco e outros equipamentos - tem sido constante no distrito de Setúbal, alertou a PSP em comunicado. E, por isso, “a PSP tem dedicado especial atenção a este fenómeno criminal”.

Depois de recebido o alerta, os agentes da PSP deslocaram-se ao local e perceberam que a viatura usada pelo grupo de assaltantes tinha sido roubada. Primeiro, explicou a PSP, os agentes usaram as sirenes e os sinais luminosos, mas sem qualquer efeito. Os assaltantes não pararam, tendo começado a perseguição policial. Durante a perseguição, “a viatura suspeita parou bruscamente, fez marcha atrás em grande velocidade e embateu violenta e propositadamente num carro patrulha, tendo este ficado danificado e imobilizado no local”, explicou a PSP.

Durante a perseguição foram efetuados disparos, mas os suspeitos conseguiram fugir sem que nenhum deles fosse identificado. A PSP instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da intervenção policial, tendo sido a ocorrência comunicada à Polícia Judiciária e à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI).

Também em comunicado, a PSP pede a todos os cidadãos que tenham conhecimento, direto ou indireto, sobre a ocorrência descrita e os autores da prática do crime, que tomem a iniciativa de contactar a PSP do Barreiro.