Filho de Madonna comemorou 15 anos e teve direito a festa

David Banda, filho de Madonna, completou 15 anos, e a mãe decidiu partilhar alguns dos momentos da festa de aniversário do adolescente nas redes sociais.

A artista começou por explicar que o jovem tem um nome de nascença que lhe foi dado pelos seus ancestrais da tribo no Malawi, onde nasceu e foi adotado, e mostrou vários pormenores da festa que reuniu alguns dos amigos do país de origem do filho.

Nas imagens partilhadas pela cantora, de 62 anos, David surge a dançar alguns dos maiores êxitos da mãe como a música Like a Virgin, e as irmãs Estere e Stella também mostraram os seus talentos musicais. O aniversariante teve até direito a uma pinhata com o rosto de Donald Trump.

Recorde-se que além de David, que passou pela formação do Benfica, e de Estere e Stelle, a cantora é ainda mãe de Mercy James, de 14 anos, Rocco Richie, de 20 anos e Lourdes Maria, de 23 anos.