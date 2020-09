Reabertura de troço afetado na Linha Azul do Metro de Lisboa prevista para sexta-feira

O Metropolitano de Lisboa prevê que a reabertura do troço Laranjeiras/Marquês de Pombal, da linha Azul, possa ocorrer durante a próxima sexta-feira, dia 02 de outubro, depois da derrocada que ocorreu esta terça-feira na estação da Praça de Espanha.

Em comunicado, a empresa revela que após o incidente, que entretanto já foi assumido pela Câmara Municipal de Lisboa, ocorreu uma reunião onde foi definida uma solução corretiva preparatória que permita o tapamento e a reconstrução do teto da galeria repondo as condições da integridade estrutural da mesma. Os trabalhos iniciaram-se ainda na madrugada desta quarta-feira.

Até se encontrarem concluídos os trabalhos técnicos, o Metropolitano de Lisboa prevê continuar a circular entre Reboleira e Laranjeiras e entre Marquês de Pombal e Santa Apolónia, sendo que as restantes linhas (Verde, Vermelha e Amarela) continuam a funcionar sem qualquer constrangimento.

Os clientes do Metropolitano de Lisboa poderão, em alternativa, utilizar as carreiras 746 e 726 da Carris, na zona afetada (Laranjeiras e Marquês de Pombal).

Recorde-se que o incidente, do qual resultaram quatro feridos ligeiros, ocorreu devido “a um erro técnico nas obras do futuro Parque Urbano da Praça de Espanha, que perfurou o túnel do Metropolitano de Lisboa”. Fernando Medina admitiu, esta quarta-feira, que a CML assume "a responsabilidade" pelo acidente e que a situação foi um "erro grosseiro" das obras que decorrem na zona da Praça de Espanha. O autarca lembrou ainda que foi aberto um inquérito para "apurar responsabilidades”.