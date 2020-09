Seguidora questiona se novo programa de Goucha é para competir com "Alta Definição" e apresentador reage

Manuel Luís Goucha utilizou as redes sociais para promover o próximo episódio do programa Conta-me, que será exibido no sábado, na TVI.

No Instagram, Manuel Luís Goucha surge na praia, onde foi gravada a entrevista que será transmitida este sábado. O formato, que é apresentado por si e por Fátima Lopes, teve início já depois do regresso de Cristina Ferreira à TVI e é o programa de entrevistas, com uma abordagem mais intimista, do canal de Queluz.

"Sim, está por dias. Uma conversa inesquecível. Com o mar a cumpliciar. ‘CONTA-ME’, sábado na TVI. Depois do Jornal da Uma”, escreveu o apresentador na legenda da imagem.

Nos comentários, uma utilizadora decidiu questionar o objetivo do programa. “Para competir com o Alta Definição?”, questionou, recebendo uma resposta do apresentador, que não ficou indiferente ao comentário.

“Para competir comigo”, respondeu Goucha.