Homem viveu mais de um mês escondido em armário de menor para terem relações sexuais

Um homem foi detido, nos Estados Unidos, depois de a polícia descobrir que este viveu mais de um mês no armário de uma rapariga de 15 anos.

De acordo com a imprensa norte-americana, foram os pais da jovem que descobriram que o suspeito, identificado com Jonathan Rossmoine, de 36 anos, estava na sua casa depois de ouvirem ruídos vindos do quarto da filha. O suspeito e a jovem tinham-se conhecido na Internet, há já alguns anos.

Na altura, a rapariga teria dito ao suspeito que tinha 18 anos. No entanto, quando se conheceram pessoalmente, a jovem confessou a sua verdadeira idade, mas isso não impediu o relacionamento.

Por diversas ocasiões, o suspeito deslocou-se do estado de Luisiana, onde morava, até à Flórida, onde a jovem vivia, para terem relações sexuais. Juntos acabaram por elaborar um plano para que o homem permanecesse na Flórida, ao invés de estar constantemente em viagem.

“Ele e a jovem tiveram a ideia de que ele poderia ficar no quarto dela se se escondesse no armário sempre que os pais chegassem”, disse o detetive do gabinete do xerife do condado de Hernando, Tom Cameron.

“Mantinham a porta do quarto fechada e trancada e sempre que alguém batia à porta dava-lhe a oportunidade de correr e do homem se esconder no armário”, acrescentou.

Durante a viagem mais recente, Jonathan Rossmoine esteve na casa jovem durante cinco semanas e tiveram relações sexuais inúmeras vezes.

A polícia diz ainda que a adolescente chamou o suspeito de namorado.

O homem encontra-se preso e enfrenta várias acusações, nomeadamente por viajar para se encontrar com uma menor para fins sexuais.