MEO dá nome ao Grande Prémio de Portugal de MotoGP

Última etapa da maior prova mundial de motociclismo vai realizar-se no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, de 20 a 22 de novembro.

Grande Prémio MEO de Portugal é o nome da última etapa da maior prova mundial de motociclismo, que este ano se realiza no Autódromo Internacional do Algarve de 20 a 22 de novembro. O anúncio foi feito na quarta-feira pelo presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca e pelo Managing Director da Dorna Sports, Pau Serracanta.

O Grande Prémio MEO de Portugal no Algarve, Portugal volta a estar posicionado no mapa mundial de motociclismo, um feito que contribui para elevar Portugal ainda mais longe, para a difusão da cultura e para a promoção da língua portuguesa já que esta é o expoente máximo da portugalidade.

«É com enorme honra que o MEO se torna marca bandeira da prova máxima do motociclismo em Portugal. Este novo compromisso reforça o nosso posicionamento no panorama do desporto motorizado internacional e enaltece as cores do nosso país. Se já temos tantos motivos para celebrar Portugal, esta é mais uma razão para elevarmos, a uma só voz, o orgulho em sermos portugueses», defende Alexandre Fonseca.

A contínua aposta ao desporto nacional, agora com o reforço no apoio ao desporto motorizado, alia três vetores fundamentais para a marca MEO: a proximidade com os portugueses; o desporto enquanto meio de dinamização da sociedade e essencial na educação e na formação dos jovens; e a tecnologia, core da Altice Portugal e das suas marcas.

Também nesta prova, o MEO vê-se duplamente representado através da participação do piloto de Moto GP, Miguel Oliveira. Enquanto embaixador do MEO, o piloto personifica os valores que representam a marca e a aposta no desporto motorizado, assim como, enquanto representante de Portugal, ao levar a bandeira nacional a todos os cantos do mundo.

Durante o momento de anúncio desta competição, o presidente Executivo da Altice Portugal, demonstrou-se satisfeito não só pela nova denominação oficial deste Grande Prémio, mas também por poder recebê-lo em Portugal. É algo que, para a marca, os «preenche de orgulho e felicidade». «Uma organização desta dimensão, provavelmente naquele que é o mais relevante e maior evento de motociclismo a nível mundial, naquela que é a prova rainha, o Moto GP, e portanto é um momento que nos enche de orgulho e felicidade, como eu disse, duas vezes: desde logo por termos, obviamente em Portugal, a oportunidade de estar com uma corrida do Moto GP e essa corrida chamar-se MEO Grande Prémio de Portugal, mas também por termos o Miguel Oliveira, o nosso embaixador, como uma das figuras e cabeças de cartaz desta corrida em Portugal. É de facto um momento histórico e que nos enche de felicidade», reiterou Alexandre Fonseca.

Também Pau Serracanta, se mostra satisfeito. «Nós, Dorna, temos vindo a seguir o mundo do desporto e sabemos que neste país o MEO é um grande apoiante dos diferentes desportos», disse. «Estou muito feliz por, no momento excecional que vivemos, termos a oportunidade para realizar um Grande Prémio em Portugal, com o apoio do MEO. Na Dorna ficamos especialmente entusiasmados em fazê-lo, pois o primeiro piloto português a vencer um Grande Prémio da categoria rainha do motociclismo, vai participar, correndo em casa».

O Grande Prémio MEO de Portugal resulta de uma parceria entre o MEO, marca do segmento de consumo da Altice Portugal, e a Dorna Sports, entidade detentora exclusiva dos direitos comerciais e televisivos da FIM Road Racing World Championship Grand Prix (Moto GP).

A tecnologia da Altice Portugal tem aqui também um papel importante. Sendo uma mais uma vez colocada ao serviço dos cidadãos e dos grandes eventos realizados em Portugal, a venda dos bilhetes para o Grande Prémio MEO de Portugal está suportada na tecnologia MEO Blueticket.

Ao dar nome a esta prova, as marcas da Altice Portugal reforçam a sua estratégia de apoio aos maiores eventos e acontecimentos de diversas áreas da sociedade portuguesa, sendo disso exemplo as maiores arenas portuguesas – Altice Arena e Altice Fórum Braga –, os maiores festivais de Verão – MEO Sudoeste, MEO Marés Vivas, MEO Monte Verde ou MEO Sons do Mar – e ainda os maiores eventos internacionais em solo nacional como MEO Rip Curl Pro Portugal, MEO Portugal of Surfing, MOCHE XL Esports, Planetiers e a Web Summit.