Chrissy Teigen e John Legend perdem terceiro filho após parto

Chrissy Teigen e John Legend perderam o terceiro bebé após o parto. A notícia foi revelada pela modelo, na madrugada desta quinta-feira, através das redes sociais, onde partilhou imagens comoventes captadas no bloco operatório.

"Estamos chocados e a sentir um tipo de dor de que apenas se ouve falar, o tipo de dor que nunca sentimos antes. Não fomos capazes de parar de sangrar e dar ao nosso bebé os líquidos de que precisava, apesar dos sacos e sacos de transfusões de sangue. Não foi suficiente", começou por escrever a modelo, que estava hospitalizada há já alguns dias a receber transfusões de sangue depois de sofrer uma hemorragia durante a gravidez.

“Nunca decidimos quais os nomes dos nossos bebés, até ao último momento, depois do nascimento, pouco antes de sairmos do hospital. Mas, por alguma razão, começámos a chamar a este bebezinho, quando estava na minha barriga, de Jack. Então, será sempre o Jack para nós. O Jack trabalhou tanto para fazer parte de nossa pequena família, e fará, sempre", desabafou.



"Para o nosso Jack: lamento que os primeiros momentos da tua vida tenham sido recebidos com tantas complicações, e que não te tenhamos dado a casa de que precisavas para sobreviver. Vamos amar-te, sempre", escreveu.

Chrissy Teigen agradeceu ainda o carinho recebido dos fãs.

"Obrigado, a todos os que nos têm enviado energia positiva, pensamentos e orações. Sentimos todo o amor e estamos, realmente, gratos. Somos muito gratos pela vida que temos, pelos nossos bebés maravilhosos, Luna e Miles, por todas as coisas incríveis que pudemos experimentar. Mas nem todos os dias podem estar cheios de sol. Neste mais escuro dos dias, vamos chorar, vamos chorar muito. Mas vamo-nos abraçar e amar, com mais força, e superar isto”, rematou.

Recorde-se que a modelo e o cantor são pais de Luna, de quatro anos, e Miles, de dois.