Jennifer Aniston ponderou abandonar Hollywood

Jennifer Aniston, quase há 30 anos em Hollywood, revelou em entrevista ao podcast Smarless que pensou abandonar a indústria do cinema e da televisão por culpa de um projeto que ficou por terminar. “Tenho de admitir que nos últimos dois anos essa ideia me passou pela cabeça e nunca me tinha passado antes”, disse.

“Senti-me como se a vida me tivesse absorvido e perguntei-me se era isso que queria”, revelou na entrevista, mas sem nunca contar que projeto ficou pendente.

A atriz, atualmente co-protagonista na série “The Morning Show”, contou ainda que se tivesse deixado a profissão, gostaria de se dedicar ao design de interiores.