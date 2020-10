Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar CGTP

A propósito dos 50 anos de existência da CGTP, o Presidente da República anunciou esta quinta-feira que vai condecorar a intersindical com o título de Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique. “Tal como aconteceu com outros parceiros sindicais e patronais, sob proposta do primeiro-ministro, o Presidente da República decidiu conferir à CGTP-IN o título de Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa numa nota partilhada no site oficial da Presidência da República.

Na mesma nota, Marcelo parabenizou a central sindical liderada por Isabel Camarinha, realçando que esteve “presente em todos os lances decisivos da transição para a democracia e da vigência da Constituição da República Portuguesa, em tudo o que respeitasse ao trabalho e aos trabalhadores, assim como aos mais variados condicionalismos envolventes”.

O Presidente destacou ainda que a CGTP tem uma “inequívoca relevância no nosso quadro constitucional, e, em particular, no nosso tecido social, testemunhando a vitalidade da democracia portuguesa e contribuindo para essa vitalidade. E, mais recentemente, tentando dar voz a frustrações, ansiedades e desilusões crescentemente sedutoras para novos movimentos de contestação inorgânica, inserindo-as no quadro constitucional que nos rege”.

Também António Costa, que sugeriu a condecoração, felicitou a CGTP através da rede social Twitter.