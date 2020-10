Figo protagoniza discussão no Twitter com deputado espanhol: "Paguei mais ao fisco a dormir do que tu acordado"

Luís Figo foi protagonista de uma discussão no Twitter com o deputado espanhol Gabriel Rufián, do partido da Esquerda Republicana da Catalunha. Depois de Rufián ter partilhado um vídeo da sua intervenção no congresso, o antigo futebolista acusou-o de não "propor soluções".

"Alguma vez viram esta personagem na sua intervenção a propor soluções para o que quer que seja? E também o que custa a todos os espanhóis!!! Mais produtividade e respeito e menos crispação", escreveu Luís Figo.

O deputado espanhol acabou por responder, acusando-o de não pagar impostos ao Estado. "O que de verdade custa dinheiro aos espanhóis é não pagar os impostos ao Estado", referindo-se à condenção à Luís Figo, que teve que pagar 2,5 milhões de euros à Hacienda espanhola, em 2012, devido a impostos em falta relativos aos anos de 1997, 1998 e 1999, quando se encontrava ao serviço do Barcelona.

O português não se deixou ficar e disse que já "pagou mais ao Estado "a dormir" do que o Gabriel Rufián terá pago "acordado em toda a vida" e que o político deveria estar "melhor informado" devido à sua profissão.