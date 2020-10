Itália regista maior aumento de casos diários de covid-19 desde abril

Nas últimas 24 horas foram confirmados 2.548 novos casos de covid-19 em Itália. Este número representa o maior registo de infeções desde o dia 23 de abril. Segundo as autoridades de saúde do país, este aumento significativo num só dia -mais 697 casos do que ontem - deve-se ao número de testes de despiste à doença realizados nas últimas 24 horas ter sido muito superior ao habitual. Desde o início da pandemia já foram infetadas 317.409 pessoas no país.

Foram ainda registados 24 óbitos desde ontem. No total, 35.918 morreram infetadas com o novo vírus.

Existem 3.388 pessoas infetadas internadas, mais 61 do que na quarta-feira, enquanto 291 pacientes, mais 11 do que no dia anterior, estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos.