Mário Centeno é professor de Análise Económica na Universidade Nova de Lisboa

Mário Centeno começa a dar aulas de Análise Económica na Universidade Nova de Lisboa, em Campolide esta sexta-feira, dia 2 de outubro sem qualquer remuneração, avançou o jornal Público. A disciplina está integrada na licenciatura de Gestão de Informação.

O atual Governador do Banco de Portugal, após cessar funções enquanto Ministro das Finanças no Executivo de António Costa, sucedeu a Carlos Costa no dia 20 de julho de 2020. A escolha para Governador do BdP foi bastante polémica, pois Centeno fez apenas um mês de intervalo entre a função de ministro e de Governador, sendo que a 9 de junho foi aprovado um projeto do PAN que estabelecia um período de nojo de 5 anos para que tal acontecesse.