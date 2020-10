UEFA autoriza regresso de público aos estádios com lotação máxima de 30%

A UEFA informou, esta quinta-feira, que será permitido público nos jogos da Liga dos Campeõs, na cerimónia para o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizada em Genebra, depois do teste-piloto no jogo entre Bayern Munique e Sevilla, no dia 24 de setembro, ter corrido como estava previsto.

A confirmação foi feita pelo presidente da UEFA, Aleksander Ceferín, que referiu que apesar do regresso dos adeptos voltar a ser permitido, a lotação máxima dos estádios não pode ultrapassar os 30%. O responsável da organização referiu ainda que a UEFA não se irá intrometer nas decisões das autoridades de saúde de cada país e região e caso um determinado país não aceitar que haja público nas bancadas, o jogo realizar-se-á à porta fechada.

"A decisão é um primeiro passo sensato que coloca a saúde dos adeptos em primeiro lugar e respeita as leis de cada país. Ainda que todos nós estejamos a enfrentar um inimigo comum como é a Covid-19, diferentes países têm diferentes focos e desafios. Esta decisão permite muita mais flexibilidade local para tratar da admissão dos adeptos, respeitando sempre o que é exigido pelas autoridades locais", disse Ceferín na cerimónia.

Recorde-se que em Portugal irão ser realizados "dois testes-piloto", de forma gradual, no continente, em jogos da seleção, que são considerados de menor risco. Em causa está o jogo Portugal-Espanha, onde será permitida 5% da lotação, e Portugal-Suécia, que irá ter 10% da lotação. "Vamos observar o comportamento do público", disse Graça Freitas esta quarta-feira.