Rio Ave falha Liga Europa após perder nos penaltis com AC Milan

O Rio Ave perdeu nas grandes penalidades ante o AC Milan no playoff de acesso à fase final da Liga Europa, disputado na noite desta quinta-feira.

Em Vila do Conde, foram os italianos a inaugurar o marcador, com golo de Saelemaekers, já na segunda metade do jogo (51’).

A equipa de Mário Silva assinou a reviravolta com golos dos ex-Sporting Francisco Geraldes (72’) e Gelson Dala, já em tempo de prolongamento (90+1).

Os vilacondenses estavam praticamente a celebrar a vitória quando Çalhanoğlu devolve a igualdade ao marcador, de grande penalidade (120+2’).

Com o 2-2 após prolongamento, o jogo seguiu para a lotaria das grandes penalidades, com o Milan a vencer (8-9).

Mário Silva e companhia colocam de forma dramática um ponto final ao sonho europeu.

Recorde-se que o Sporting falhou esta noite o acesso à fase final da Liga Europa após ter sido goleado (1-4) pelos austríacos do LASK.

Assim, Benfica e Sporting de Braga serão os únicos representantes portugueses na fase final da segunda prova da UEFA.