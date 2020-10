Donald Trump e Melania testaram positivo para a covid-19

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a mulher, Melania Trump, testaram positivo par a covid-19. O anúncio foi feito pelo líder norte-americano através do Twitter.

“Esta noite, a Melania e eu testámos positivo para a covid-19. Vamos começar o nosso isolamento e processo de recuperação imediatamente. Vamos passar por isto JUNTOS!”, escreveu na rede social.

Recorde-se que, antes de anunciar que estava infetado, Trump já tinha dito que ia ficar em quarentena, depois de Hope Hicks, conselheira presidencial, ter testado positivo para o novo coronavírus.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!