Número de casos de covid-19 detetados duplicou em setembro

Esta sexta-feira passam sete meses da confirmação dos primeiros casos de covid-19 no país. Também com mais testes realizados, setembro foi o mês com mais diagnósticos desde o início da epidemia.

Setembro foi o mês do regresso às aulas e um balanço do impacto da abertura das escolas na evolução da epidemia de covid-19 já foi apontado pelo Governo para a próxima semana. Com o mês fechado, os dados reportados pela Direção Geral da Saúde, que o i analisou, confirmam para já um aumento dos casos a um ritmo superior ao que acontecia até aqui: o número de novas infeções detetadas no país mais do que duplicou em relação a agosto, que desde o início da epidemia tinha sido o mês mais calmo. Em setembro foram registados em todo o país 18 153 novos casos de covid-19, enquanto em agosto tinham sido diagnosticadas 6933 infeções. O número ultrapassa o total de casos diagnosticados em abril (16736), até aqui o mês com mais novos diagnósticos, quando se atingiu o pico da primeira onda – na altura “achatada” com o estado de emergência. Fazem-se agora muito mais testes e em setembro foram de novo batidos recordes (superaram-se esta semana pela primeira vez os 25 mil testes num dia, em abril fizeram-se no máximo 15 mil e em agosto foram no máximo 18 600), mas não há uma duplicação das análises em relação a agosto que explique por si só o aumento de novos casos, que já foi considerado uma nova fase de crescimento da epidemia e tem sido acompanhado também de uma subida de internamentos mais marcada que no verão.

Também em relação a agosto, seguindo a tendência global, o número de doentes internados praticamente duplicou: a 1 de setembro estavam internados nos hospitais do SNS 350 doentes com covid-19 e ontem eram 666. O número de doentes em cuidados intensivos subiu de 44 para 107. Nos últimos dias tem havido um crescimento constante do número de casos, na casa de 1% por dia, abaixo do que aconteceu no início da primeira onda de covid-19 em março – apesar de o país não estar em estado de emergência, o uso de máscara generalizou-se e há nova medidas que os peritos acreditam que poderão abrandar o ritmo de crescimento de casos. Este crescimento mais “lento”, descreveu ao SOL o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, recordando que em abril chegou a haver subidas na casa dos 10%, permite um maior controlo da epidemia, mas sugere uma subida consistente. Tudo indica que nos próximos dias possa chegar-se ao patamar dos mil novos casos diários, sendo a ocupação hospitalar um dos indicadores que têm sido monitorizados – está a esta altura a cerca de metade do que se verificou no pico em abril.

Ao contrário do que aconteceu no início da epidemia, em que o Norte sofreu o embate de mais casos, até aqui a subida dos internamentos tem sido maior na região de Lisboa, onde durante o mês de setembro se registou também o maior número de novos casos – 9067, 49% do total. Segue-se a região Norte com 6428 novos casos (35%) e o Centro com 1382 (7,6%). Alentejo e Algarve, como na primeira onda, são as regiões com menos novos casos (583 e 581 respetivamente no último mês). Apesar de Lisboa dominar, tem havido nos últimos dias um ritmo crescimento ligeiramente superior na região Norte, embora parta de um patamar mais baixo.

Mais casos em todas as idades Analisando os grupos etários das pessoas infetadas, dados também da DGS, constata-se um aumento em todas as idades, com uma distribuição relativamente estável em que se mantém um predomínio das infeções na população mais jovem – 62,8% dos novos casos são pessoas com menos de 50 anos, contra 63,7% em agosto. Mas como há mais casos, também mais infetados. Os idosos acima dos 70 anos representaram, tal como em agosto, cerca de 13% dos novos casos, mas se em agosto tinham sido 946 casos de infeção neste grupo etário, o número subiu para 2424 em setembro. A incidência tem subido em particular acima dos 80 anos. Ainda assim, não está ao nível do que aconteceu em abril, o que ajuda a explicar também a menor pressão nos hospitais. Nesse mês mais crítico da epidemia, 26% dos casos foram em pessoas com mais 70 anos – 17% acima dos 80. Foram 4368 idosos diagnosticados no espaço de um mês. Apesar de haver de novo um aumento de contágio de idosos, em particular acima dos 80, o grupo em que se registaram mais novos casos em relação a agosto foi nas crianças e jovens dos 10 aos 19, onde a doença tem tido manifestações mais ligeiras. Representaram em agosto 6,9% dos casos e a percentagem subiu para 8,7%, com os casos a triplicar de 481 para 1477.

Mais mortes em setembro Desde o início da epidemia – passam hoje sete meses dos primeiros casos confirmados em Portugal – morreram 1977 pessoas com covid-19 no país, a maioria com mais de 80 anos. Em setembro 153 pessoas perderam a vida com a doença, quase o dobro das 87 mortes em agosto.

Em função dos casos conhecidos, a covid-19 esteve ligada a 1,7% das mortes no país em setembro, mês em que morreram em Portugal 8957 pessoas, revela a plataforma de vigilância de mortalidade da DGS. É o número mais elevado dos últimos dez anos, uma tendência de aumento de mortalidade que verificou também nos meses anteriores.

Médicos e administradores hospitalares tem alertado para o impacto da quebra de cuidados de saúde, uma explicação que o Instituto Nacional de Saúde afasta como causa principal, tendo havido picos de mortalidade que atribui a ondas de calor. Em setembro verificou-se de novo um pico de mortes acima do esperado, menor que os anteriores em maio e julho.

Se na frente de resposta à doença para lá da covid-19 o Governo tem assegurado que o objetivo é continuar a recuperar consultas e cirurgias, ainda abaixo do que se fazia nos hospitais em 2019, na frente da pandemia são os lares que têm suscitado maior preocupação. Esta quinta-feira começaram a funcionar as brigadas distritais, coordenadas pela Cruz Vermelha Portuguesa. O objetivo é ajudar a conter surtos mais rapidamente e assegurar resposta aos idosos nas instituições. O i sabe que ontem teve lugar uma reunião para ultimar a nova estratégia de testagem, nomeadamente em circunstâncias serão utilizados testes rápidos, que dão resposta em menos de 60 minutos em vez do atual compasso de espera de 24 horas após a realização do teste molecular PCR. A Cruz Vermelha já se disponibilizou para adquirir 500 mil testes rápidos para lares e escolas, através de um financiamento da Cruz Vermelha Internacional.