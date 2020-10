PJ detém em Reguengos homem que tinha fotos e vídeos de atos sexuais com crianças

Homem, de 40 anos, reside no concelho de Reguengos de Monsaraz.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 40 anos, residente no concelho de Reguengos de Monsaraz, fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, na forma agravada devido à idade das vítimas.

O suspeito tinha fotografias e vídeos com imagens de atos sexuais com crianças

“Foram realizadas várias diligências de investigação, sendo que no desenvolvimento de busca domiciliária realizada em casa do suspeito, foram-lhe apreendidos, para além do equipamento telemóvel, largas dezenas de ficheiros informáticos, contendo imagens de crianças em situações de abuso sexual”, explica a autoridade, num comunicado emitido esta sexta-feira.

O detido, já referenciado noutros inquéritos pelo mesmo tipo de crime, será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação processual adequadas.