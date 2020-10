Joe Biden reza pela "rápida recuperação" do casal Trump

O candidato democrata à Presidência dos EUA, Joe Biden, deixou, esta sexta-feira, uma mensagem de melhoras a Donald e Melania Trump, que acusaram positivo para covid-19, tendo manifestado sintomas da doença, embora de forma ligeira.

"Jill (Biden) e eu enviamos nossos pensamentos ao Presidente Trump e à primeira-dama Melania Trump para uma recuperação rápida", escreveu o antigo vice-Presidente no Twitter.

"Continuaremos a orar pela saúde e segurança do Presidente e da sua família",acrescentou Biden, de 77 anos.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.