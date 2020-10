Publicação de Trump no Twitter sobre covid-19 bate recordes de visualizações

A mensagem, publicada no Twitter esta madrugada, onde o Presidente dos Estados Unidos anuncia que tanto ele como a primeira-dama estão infetados com covid-19 bateu recordes de visualizações e já tem mais de um milhão de ‘gostos’.

Às 10h de Washington (15h em Lisboa), nove horas após a revelação, o tweet de Donald Trump já tinha sido partilhado mais de 800 mil vezes e tinha recebido mais de 1,3 milhões de ‘likes’. Agora, este número já é superior a 1,5 milhões.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!