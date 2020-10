Inglaterra. Os novos Dias de Rúben, jogo grande e super Jota

Liga inglesa promete muita animação no fim de semana: Rúben Dias pode fazer a estreia pelo City; United de Bruno recebe Tottenham de Mou e Jota em destaque no Liverpool.

A Liga inglesa arranca este fim de semana para a quarta jornada e está recheada de motivos de interesse. Desde logo, espera-se a estreia de Rúben Dias, que se transferiu esta semana do Benfica para o Manchester City. O central juntou-se aos compatriotas Bernardo Silva e João Cancelo para ajudar o clube de Pep Guardiola a regressar às vitórias na prova. Os citizens foram goleados (5-2) em casa no último jogo para o campeonato, frente ao Leicester. Os atuais vice-campeões ingleses defrontam este sábado o Leeds United, recém-promovido ao principal escalão do futebol no país. De notar que o clube orientado por Marcelo Bielsa tem feito até aqui um percurso notável: depois de quase ter surpreendido o campeão Liverpool na primeira jornada do campeonato (4-3), o Leeds venceu os dois últimos encontros, ante o Fulham e o Sheffield United. Já no espera-se o duelo português entre Bruno Fernandes e José Mourinho, em Old Trafforfd. O Manchester United tem revelado algumas dificuldades neste início da prova, tendo na última partida alcançado um triunfo (3-2) a ferros frente ao Brighton, graças a uma grande penalidade do médio ex-Sporting, apontada aos 90+10.

Já os spurs pretendem voltar a vencer, depois do empate caseiro frente ao Newcastle na última ronda.

Ainda no domingo, depois do United-Tottenham, a jornada fecha com o jogo entre o Aston Villa e o Liverpool. Diogo Jota já dá que falar em Inglaterra, depois de se ter estreado a marcar no primeiro jogo que fez pelos reds na Premier League, na terceira jornada da prova. Na vitória (3-1) frente ao Arsenal, o internacional português apontou o último golo da equipa de Jurgen Klopp. O treinador alemão não escondeu a satisfação pela mais recente contratação, adiantando mesmo que o atacante ex-Wolverhampton já estava na sua lista “há dois ou três anos”. O Liverpool apresenta um saldo 100% vitorioso na competição, com três vitórias no mesmo número de jogos.

Cristiano Ronaldo soma e segue

O principal jogo do cartaz da Liga italiana também acontece este domingo. A Juventus recebe o Nápoles no último jogo da jornada 3. A equipa de Mário Rui desloca-se a Turim numa altura em que ainda não perdeu na prova. Já a Juve chega a este desafio depois do empate (2-2) registado no Olímpico de Roma, frente à equipa de Paulo Fonseca. Cristiano Ronaldo voltou a ser o grande protagonista da atual eneacampeã da Serie A, ao fazer os dois golos da Vecchia Signora: o 2-2 final foi assinado pelo internacional português de cabeça numa altura em que a equipa bianconera já estava reduzida a 10 unidades, após expulsão de Rabiot. Aos 35 anos, o capitão da seleção portuguesa de futebol começa a nova época em grande forma, tendo marcado pelo segundo jogo consecutivo – antes, tinha assinado o último golo da Juve no triunfo diante da Sampdoria, na ronda inaugural da Liga transalpina.