Vídeo mostra Merkel a ‘fugir’ de cumprimento do PM italiano

A chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte protagonizaram um momento caricato, esta sexta-feira, à margem da cimeira europeia extraordinária, que decorreu em Bruxelas.

Giuseppe Conte preparava-se para cumprimentar Angela Merkel quando esta se começou a afastar, pois o primeiro-ministro italiano tinha-se aproximado demasiado, não respeitando o distanciamento social recomendado.

O momento, captado pelas câmaras da AFP, gerou sorrisos entre os presentes e acaba com Conte a afastar-se e a ‘ensaiar’ um pedido de desculpas, que Merkel agradece, juntando as mãos, abertas, por baixo do queixo

VIDEO: German Chancellor Angela #Merkel backs away from Italian PM Giuseppe #Conte and indicates for him to respect #socialdistancing as he tries to greet her at the European Summit in Brussels #EUCO pic.twitter.com/ThWHPCXfV4