Regresso dos adeptos ao estádios também vai ser testado em jogos da II Liga

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou, esta sexta-feira, que o regresso de adeptos aos estádios será também testado em dois jogos da II Liga, entre o Académico de Viseu e Académica, no dia 8 de outubro, e na partida do Desportivo de Chaves com o Feirense, no dia 15 de outubro. Os jogos serão monitorizados por um grupo de acompanhamento criado entre a Direção-Geral da Saúde (DGS), Liga de clubes e o pneumologista consultor da Liga, Filipe Froes.

Estes jogos juntam-se, assim, ao grupo de testes-piloto. Na I Liga, devem estar presentes 1.000 adeptos no jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente, no domingo. Também a seleção nacional vai ter 5% das bancadas ocupadas no Estádio José Alvalade quando receber a Espanha, no dia 7 de outubro. Quando Portugal receber a Suécia, no dia 14 de outubro, no mesmo estádio, “será autorizada a ocupação 10% da lotação do estádio com público”, explicou a FPF.

Esta sexta-feira estiverem reunidos o presidente da Liga, Pedro Proença, e os diretores-executivos, Sónia Carneiro, Helena Pires e Tiago Madureira, o diretor de planeamento e estratégia, Rui Caeiro, bem como o pneumologista Filipe Froes, assim como o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, com a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, e com o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. Nesta reunião ficou decidido que, depois das partidas, vai ser feita uma análise ao comportamento dos adeptos nos estádio, explicou a Liga em comunicado.

“No dia seguinte à realização do relatório haverá uma reunião de trabalho, com a última a estar marcada para 19 de outubro, data em que se definirão os passos seguintes”, diz o documento.

Pedro Proença, que vai estar no jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente, considerou este passo como “uma grande conquista”. “Vamos seguir o nosso caminho. Dia 19 [de outubro], esperamos ter uma reunião conclusiva, para que o público volte aos estádios“, afirmou.