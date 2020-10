Casos de covid-19 no Vitória de Setúbal obrigam a adiar jogo

O jogo entre o Vitória de Setúbal e o Juventude de Évora, marcado para domingo às 15h, fica adiado para dia 21 de outubro (21h00).

Os sadinos têm pelo menos dois casos de covid-19 no plantel. O clube confirmou os contágios e adiantou, nas redes sociais, que "foi imediatamente acionado o plano de contingência e notificadas as autoridades de saúde, tendo as mesmas decretado o isolamento profilático do plantel".

O jogo com o Juventude de Évora fica adiado para o 21 de outubro, no Estádio do Bonfim, às 21h00.