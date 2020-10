A GNR montou uma megaoperação no distrito do Porto. A operação conta com mais de 260 militares e abrange 17 concelhos.

A ação da GNR incide em "áreas especiais de policiamento, ou seja, bairros considerados problemáticos", escreve o Jornal de Notícias.

Os militares estão a proceder à fiscalização de viaturas, de estabelecimentos comerciais e ainda à identificação de pessoas que estejam na rua.

A operação deve prolongar-se pela noite dentro.