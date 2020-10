A Garota de Ipanema

Calha ter recebido nesta semana gentil lembrança de André Jordan com as 70 músicas da sua vida, numa seleção pessoal partilhada com muitos dos seus amigos – entre os quais humildemente me incluo, pela admiração, respeito e carinho que de há muito me merece.

Nessa listagem de 70 magníficas músicas, de variadíssimos géneros, não podia naturalmente faltar aquele clássico da Bossa Nova que dá pelo título Garota de Ipanema.

João Gilberto:

– Tom, e se você fizesse agora uma canção que possa nos dizer, contar o que é o amor?

António Carlos (Tom) Jobim:

– Olha, Joãozinho, eu não saberia sem o Vinícius escrever a poesia.

Vinícius de Moraes:

– Para esta canção se realizar, quem me dera o João para cantar.

João Gilberto:

– Ah, mas quem sou eu? Melhor se cantássemos os três.

Rezam as crónicas (na Wikipedia) que este era o diálogo que invariavelmente antecedia a interpretação da Garota de Ipanema por aqueles três monstros sagrados da música brasileira e mundial nos espetáculos com que se divertiam no bar-restaurante de Copacabana Au Bon Gourmet nos primeiros anos da década de 60 do século passado – faz quase 60 anos.

