Bazuca faz ricochete e atinge Governo

A proposta do Executivo de alteração às regras da contratação pública para agilizar as empreitadas e a atribuição dos fundos europeus que aí vêm está a gerar indignação generalizada. Facilita a corrupção, como diz o Tribunal de Contas, e prejudica as pequenas e médias empresas, dizem as construtoras portuguesas. Engenheiros e arquitetos afinam pelo mesmo diapasão: ‘É uma vergonha!’.

António Costa classificou como uma ‘bazuca’ a resposta da União Europeia de atribuição de fundos a Portugal para fazer face as consequências económicas e financeiras da pandemia da covid-19. Na próxima década, Portugal vai receber quase metade do total de fundos europeus de que o país beneficiou nas últimas mais de três décadas. Mas só se o gastar e em função dos projetos que apresentar a Bruxelas. Daí que seja essencial agilizar o processo da contratação pública e de atribuição de empreitadas e consequentes fundos de financiamento.

Mas o processo começou mal. A proposta do Governo de alterações ao Código dos Contratos Públicos (CCP) provocou uma reação generalizada de indignação e de contestação de todas as instituições e parceiros a quem o Executivo de António Costa solicitou parecer.

Desde logo, o Tribunal de Contas ‘chumbou’ as novas regras. Mas também as próprias construtoras nacionais (nomeadamente as pequenas e médias empresas do setor) e as Ordens dos Engenheiros e dos Arquitetos. Trata-se, em suma, de uma reação coletiva à falta de transparência das novas regras, que, concluem, favorece o conluio e a corrupção e, sobretudo, vai beneficiar as grandes empresas multinacionais no acesso às empreitadas e aos fundos europeus que aí vêm na sequência da pandemia da covid-19, em detrimento das pequenas e médias empresas nacionais.

Para o Tribunal de Contas, o Código proposto pelo Governo pode levar à distorção da concorrência e abrir a porta ao conluio e à corrupção. O alerta do Tribunal de Contas (TdC) é dado num parecer a que o SOL teve acesso e diz que «esta proposta representa um retrocesso no desejado processo de harmonização das regras da contratação pública, pois abre a porta a criação de regimes de exceção que desvirtuam os princípios gerais da atividade administrativa e, em especial. da contratação pública, designadamente dos plasmados nas diretivas europeias da contratação publica (igualdade de tratamento e não discriminação, imparcialidade, publicidade, transparência, efetiva concorrência)».

Mas os riscos não ficam por aqui. De acordo com a entidade liderada por Vítor Caldeira, «a possibilidade dos procedimentos pré-contratuais serem limitados a um conjunto de entidades escolhidas pela entidade adjudicante poderá aumentar o risco de ocorrência de práticas ilícitas de conluio, cartelização, e ate mesmo de corrupção na contratação pública».

E vai mais longe, considerando que as alterações fecham o mercado da contratação pública, uma vez que este fica «reservado a um conjunto de entidades escolhidas pela entidade adjudicante, ou apenas a uma, em função do território em que a mesma se encontre sediada (restrição geográfica), são suscetíveis de contribuir para o crescimento de práticas lícitas de conluio, cartelização e, até mesmo de corrupção na contratação pública, no pressuposto genericamente aceite de que a atividade da contratação pública é um campo fértil e de risco acrescido para esse tipo de atuação ilícita», refere o documento.

