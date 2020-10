"Tenho esperança que ainda haja bom senso"

O Governo quer estabelecer medidas especiais de contratação pública e alterar o Código dos Contratos Públicos (CCP). A Ordem dos Arquitetos já se mostrou contra. O que está em causa?

Esta questão da contratação pública já vai na 12.ª emenda, o que prova, desde logo, que há instabilidade nas próprias definições. Nem tudo está mal, mas há questões que se arrastam. É o caso dos vários modelos de adjudicação: pelo menos três e estou a falar no que existe atualmente. Há um que tem a ver com a adjudicação ao custo mais baixo que é, desde logo, muito complicado, porque não há praticamente distinção entre adjudicação de bens ou adjudicação de serviços. Adjudicar serviços tão complexos, como é o caso dos projetos de construção que têm cada vez mais especializações, afetam várias engenharias, mas também afetam a arquitetura devido ao preço mais baixo. Esta modalidade é obviamente, na prática, aquela que é seguida pela grande maioria das entidades públicas, das autarquias, Governos, etc.

Por dar preferência ao preço mais baixo?

Não só é mais simples e mais fácil como, ainda por cima, esmaga sempre os preços porque nem sempre há oferta mais baixa. Esta questão da adjudicação do serviço de arquitetura como quem compra batatas é um ponto de discórdia há muito tempo e mantém-se, como é óbvio. Mas há outra que é muito complexa e é aquilo que chamamos de banalização do modelo de conceção, construção para a adjudicação de obras. E porquê? Porque este modelo de adjudicação de conceção e construção é um modelo que funciona e inclusivamente até está regulamentado na Europa, mas é um modelo para aplicar apenas em exceções. E o que está aqui em cima da mesa é que as exceções tornaram-se regra. Neste momento, este modelo está a ser banalizado. Obviamente que este modelo funciona perante obras que exigem, por exemplo, grandes especializações ou com equipamento de grandes obras técnicas – é o caso de centrais de reciclagem de lixo, coisas desse tipo e que são claramente situações de exceção. Mas quando isto é banalizado e depois, ainda por cima, é lançado com base em quase total ausência de projeto – porque este modelo é lançado diretamente pelos empreiteiros com base num documento que são meia três ou quatros folhas A4, numa coisa que se chama programa preliminar e que, ainda por cima, nem sequer é competência do dono de obra. E com base nisso, formulam-se custos e preços. O caminho que está a ser seguido é um caminho de omissão de projeto e isso é extremamente grave.

Porquê?

Quando se omite o projeto – e agora o projeto envolve, pelo menos, as engenharias e as arquiteturas e se for de reabilitação também envolve historiadores – não aparecem as prefigurações. E estamos a responder perante fundos da Europa que são, ainda por cima, enormes e que implicam constrangimentos porque é necessário aplicar regras de sustentabilidade, etc. E estamos a falar de obras, de edifícios que vão ficar na cidade. E quando todo este sistema de controlo – que é o projeto – é marginalizado, o risco é muito grande. Além disso, há uma ausência de controlo e ao não haver uma prefiguração não se sabe o que é que lá vem como obra. Isso vai desencadear discussões de custos a mais, custos a menos, vai criar contenciosas entre o adjudicantes e os próprios empreiteiros. Não é por acaso que a própria AICCOPN também aparentemente é desfavorável. As próprias empresas de construção sabem que estão metidas num poleiro.

