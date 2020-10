"Quem tinha dinheiro safava-se à tropa"

Carlos Chaves, assessor de Pedro Passos Coelho na área da Defesa e presidente da comissão de acompanhamento da reforma ‘Defesa 2020’, diz que existem «problemas muito graves» nas Forças Armadas e apela a uma reflexão. O major-general na reforma defende alterações no processo de escolha dos chefes militares e manifesta-se contra o regresso do serviço militar obrigatório.

Os militares criticaram a diretiva Ministério da Defesa Nacional [entretanto anulada pelo ministro] para que usem uma linguagem mais inclusiva. Partilha essa insatisfação?

São 16 páginas de verborreia panfletária desajustada e deslocada. Isto é um não-assunto perante a realidade do país. Se é verdade que aquilo foi feito pelo secretário-geral [da Defesa Nacional] sem conhecimento do ministro e da secretária de Estado posso atribuir isto a excesso de zelo do recém-nomeado secretário-geral para prestar serviço, mas isto não pode acontecer. O que me custa a aceitar, além da vergonha que sinto neste recado mandado às Forças Armadas, é que o senhor ainda continua no cargo. A impunidade é uma das doenças atuais no nosso país.

Há o risco de ridicularizar as Forças Armadas com estas decisões?

Se eu fosse o Ricardo Araújo Pereira dedicava o próximo programa a este assunto. Se pegarmos nas palavras que lá estão e formos ao dicionário de português é risível. O pior ataque que se pode fazer a um povo é atacar a sua idiossincrasia. O mesmo se passa com uma instituição. Hoje em dia ninguém é condenado a ir para as Forças Armadas. As pessoas vão voluntariamente e se não se dão bem podem sair. A instituição tem mecanismos para defender as pessoas. Podiam também fazer uma diretiva para os deputados ou para os juízes. Tenho visto escritos de juízes que me arrepiam. Mas as Forças Armadas têm muito com que se preocupar no atual momento.

Os militares não lidam bem com este tipo de decisões políticas...

Estamos com problemas muito graves nas Forças Armadas. Acredito que quem está no ativo apanha todas as oportunidades para gerar a sua insatisfação num ambiente geral que não é favorável.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.