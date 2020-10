"Não consigo entender a carne como inimiga do espírito"

Noutros tempos era habitual as pinturas estarem protegidas por um pano ou uma cortina, que as resguardava do pó e da luz. Já A Origem do Mundo, o escandaloso quadro que representa uma vulva e o respetivo tufo de pêlos, tinha a cobri-lo uma outra obra que representava uma inofensiva paisagem. Para apreciar a nudez crua pintada por Courbet em 1866, era preciso conhecer esse segredo e afastar a paisagem, um privilégio que os sucessivos proprietários da obra, entre os quais o psicanalista Jacques Lacan, só concediam aos amigos do círculo mais íntimo.

Na exposição Behind the Green Door (que toma de empréstimo o título de um filme pornográfico norte-americano de 1972) não há nenhum desses artifícios, apesar do conteúdo explicitamente homoerótico das pinturas exibidas. A triagem dos visitantes é feita antes, até porque Carlos Barahona Possollo, o autor das pinturas, não quer chocar ninguém gratuitamente. «As pessoas estão avisadas, sabem que é para lá da margem».

O acesso está interdito a menores de 18 anos e é preciso fazer marcação prévia. De resto, não são apenas as obras, cada uma alusiva a um dos cinco elementos – ar, água, espírito, terra e fogo –, que podem provocar uma reação forte. Também o local é inusitado: uma antiga casa de banho pública no pequeno jardim Camilo Castelo Branco, junto ao Marquês de Pombal, em Lisboa. Um pequeno espaço subterrâneo com as paredes escalavradas, onde se chega descendo um lanço de escadas.

A escolha não foi inocente. Lugares de encontros fortuitos, com as paredes cobertas por mensagens escabrosas, «as casas de banho públicas acabam por ser um símbolo da repressão sobre a sexualidade marginal», diz o pintor.

Mas Carlos Barahona Possollo não é de modo algum um artista marginal. No seu currículo contam-se o retrato oficial de Cavaco Silva, patente no Museu da Presidência, e um Santo António que_em 2017 foi oferecido ao Papa e por ele benzido. Barahona Possollo não vê nisso qualquer contradição. E recorda que o próprio Francisco «vincou muito bem que o prazer é algo de sagrado». Behind the Green Door pode ser visitada até 17 de outubro.

