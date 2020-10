Capturados mais quatro migrantes que fugiram de quartel em Tavira

As autoridades policiais localizaram, este sábado, quatro dos cinco homens que faltavam capturar do grupo de 17 migrantes que, na quinta-feira, fugiu de um quartel do exército em Tavira, revelou fonte do Serviço de Estrangeiros (SEF).

Após a captura, na sexta-feira, pela Guardia Civil de um dos migrantes em Ayamonte (Espanha), hoje foram "mais quatro capturados pela GNR em Castro Marim", adiantou a mesma fonte, citada pela agência Lusa, acrescentando que falta agora localizar apenas um dos fugitivos.