Registados 5.616 mortos e 323.984 novos casos no mundo nas últimas 24 horas

Morreram pelo menos 5.616 pessoas devido à covid-19, nas últimas 24 horas no mundo.

Os dados mais recentes dão ainda conta da confirmação de mais 323.984 novos casos, elevando o total de óbitos associados ao novo coronavírus para 1.029.593.

Desde o início da pandemia foram registados mais de 33 milhões de contágios, dos quais 24 milhoes dizem respeitos a infeções dos quais os doentes recuperaram.

Tendo em conta a atualização de dados de cada país, a índia é os pais que regista o maior número de novos óbitos, com 1.069 mortes, seguindo-se os EUA com 834 e o Brasil com 708.