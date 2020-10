Terceiro dia com maior número de infetados

Portugal registou mais 12 vítimas mortais e 963 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas. O novo balanço da DGS revela ainda que mais 486 doentes recuperam da doença. Assim, o total de óbitos associados ao novo coronavírus é de 1.995 e o de pessoas infetadas de 78.247.

O registo diário de novos contágios é o terceiro mais alto desde o início da pandemia, só atrás dos 1.035 casos registados a 31 de março e dos 1.516 de dia 10 de abril.

Dos 963 novos casos, 440 (45,6%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que soma agora 39.928 infeções. Segue-se o Norte, com mais 362 casos (37,5%). No Centro, há mais 60 infetados, no Alentejo mais 43 e no Algarve mais 49. O arquipélago da Madeira soma mais sete contágios, e nos Açores foram confirmadas mais dois diagnósticos.

Dos 12 óbitos, reportados nas últimas 24 horas, seis foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, três no Norte, duas no Centro e uma no Alentejo.

Recorde-se que o número de mortes por covid-19 duplicou face aos dados de ontem, o que poderá ser explicado pelo aumento da incidência do coronavírus nos idosos, grupo de maior risco. Desde o início da semana este grupo etário tem representado 8% dos novos casos, quando há duas semanas era de 5%. Em setembro registaram-se 2.424 casos acima dos 70 anos, quando em agosto tinham sido 946.

Os dados deste sábado revelam ainda que há 668 pessoas internadas devido à covid-19 em Portugal, menos 14 do que no balanço anterior, que não tinha registado mexidas neste indicador. Do total de doentes hospitalizados, há 107 que inspiram maior preocupação, estando por isso em Unidades de Cuidados Intensivos.

Mais 486 pessoas, desde julho que não havia um número tão alto, deixaram de estar infetadas, aumentando para 49.359 o número de recuperados.

Portugal tem agora 26.407 casos ativos do novo coronavírus, mais 495 do que ontem, quandojá se tinha alcançado o número mais elevado desde o início da pandemia no país.

O boletim revela ainda que autoridades de saúde têm 46.228 pessoas sob vigilância.