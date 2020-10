"O cinema não é uma arte, é um pecado original"

Lisboa, 1936. Ano de temporais, de chuva contínua, de mortes. Palavras de João Botelho que para este seu mais recente filme se apropriou agora das de Saramago na primeira adaptação que faz do Nobel da Literatura português. E de Saramago, garante, andou mais próximo em O Ano da Morte de Ricardo Reis, que acaba de chegar às salas, do que do próprio — Ricardo Reis, que é como quem diz Pessoa, de quem tinha já adaptado ao cinema O Livro do Desassossego. «Criador e criatura», como os trata, ou a criatura e o fantasma neste reencontro que Saramago imaginou para a Ricardo Reis dar o fim que Pessoa deixou por contar.

«Não tinha ainda ajustado contas com o Pessoa, ajustou ali». Fazendo o heterónimo regressar do Brasil, onde Pessoa o deixara, e a Pessoa do mundo dos mortos. «São perigosos, os escritores», diz-nos Botelho. Que não parece de qualquer modo disposto a largá-los. Mas que nos quer também fazer olhar para esse ano. «Havia um mal, que foi o que me interessou mais no romance, que é muito parecido com o mal de hoje; o mal dos populismos, dos fascismos a nascerem».

Há na filmografia do João um regresso cíclico a Pessoa. Passam-se agora exatamente dez anos da estreia do Filme do Desassossego e…

… e 40 do Conversa Acabada. Veio cá para fora em 1981 mas eu fi-lo em 1980.

Não foram no mesmo ano, mas quase, a estreia desse filme e a escrita d’ O Ano da Morte de Ricardo Reis [1984], por José Saramago. Hão de ter andado às voltas com Pessoa mais ou menos pela mesma altura.

Talvez o tenha pensado antes, mas o Saramago tem uma agenda maravilhosa, em que fez um trabalho incrível, uma agenda de 1983 que está cortada, ele muda os dias, para passar de 83 para 1936. Nessa agenda fez um inventário, dia a dia, de tudo o que se passou em Portugal e no mundo nesse ano.

A partir dos jornais da época.

Sim, foi às hemerotecas. Tem até anúncios, o programa de variedades do Coliseu… brincadeiras dessas. Tem também a recolha de todos os temporais que há em Lisboa, porque foi um ano de temporais, de mortes, de chuva contínua.

Daí a chuva que não pára de cair — demasiada chuva para Lisboa.

Tive azar porque [na rodagem] estava sol. Gastei muita água dos bombeiros. Mas essa ideia da chuva, das inundações, da censura — as mortes dessa altura. E depois, pronto, não havia este mal invisível, mas havia um mal, que foi o que me interessou mais no romance, que é muito parecido com o mal de hoje: os populismos, os fascismos a nascerem, a consolidação do fascismo italiano, a invasão da Etiópia, Adis Abeba a arder, as primeiras invasões do Hitler, a guerra civil de Espanha e o fascismo português, com a consolidação do Salazar, da Polícia [de Vigilância e Defesa] do Estado, da Legião, da Mocidade, o primeiro comício anti-comunista numa tensão enorme. Este mal é muito parecido com o de hoje do Bolsonaro e do Trump e do Orbán e do Erdogan e o gémeo sobrevivente da Polónia e o Putin e o chinês… é tudo muito parecido. Mais a pandemia, o vírus, esta uma coisa invisível que nos está…

Como se já não estivéssemos mal o suficiente antes dele.

Corresponde aos temporais e às chuvas da altura. Aqui há uns tempos li um artigo notável de um cientista de inteligência artificial. Uma coisa incrível, e as pessoas não deram muito conta disso. Foi convidado para dar uma conferência a ricos e julgava que ia ter uma plateia de magnatas a ouvi-lo falar sobre o futuro. Chegou lá e eram cinco. Cinco numa mesa e pagaram-lhe mais nessa conferência do que ele ganhava num ano, uma coisa inacreditável. Eram cinco manipuladores do dinheiro e o problema deles era, chamavam-lhe, «a grande catástrofe»: um evento que o menos provável era ser um desastre nuclear, bastante provável vir das alterações climáticas, ou então outra hipótese, que era a de uma pandemia. Muito antes de aparecer a covid. E a ideia era saber como é que sobrevivemos: «Onde é que faço o meu bunker? No Alasca ou na Nova Zelândia? Se o dinheiro desaparece, como é que pago a segurança? Como é que sobrevivo? Como é que posso transferir o meu cérebro para uma máquina e manter o meu cérebro?» Esta ideia da sobrevivência do rico assustou-me profundamente. Juro. São coisas que nem imaginamos. Achava-se que a humanidade ia tornar-se mais correta, que ia haver mais solidariedade entre as pessoas. Não. Vão morrer se calhar um milhão ou dois do vírus, mas vão morrer 50 ou 100 milhões de fome. E é isto o mundo hoje. O que me parece, sobretudo, é que não aprendemos nada. Passados quase 100 anos, de 1936 para 2020, voltamos a um ciclo parecido, com o discurso da infantilização e da ignorância. As pessoas dizem que estão mais preparadas, e estão, têm mais acesso à informação, mas há um controlo imenso sobre a cabeça das pessoas. Mais este discurso do outro — o outro que é sempre o culpado, que pode ser um negro, um chinês, um homossexual — começa a ser um problema para mim. E depois este culto do individualismo terrível. As pessoas deixaram de ser solidárias. E nesta coisa do acesso à informação 90% é lixo e controlo. Controlo e uma ideia de um desprezo absoluto pela condição humana.

E vamos de volta a 1936 — e ao filme.

Estamos a voltar a 1936. Gosto muito dos personagens que ele [Saramago] inventou, mas para mim o personagem principal é um ano: 36. É um bom romance para os tempos que correm. E tem invenções que adoro. O cinema em Portugal é precário. Eu já fui bissexto, agora sou menos: sou bianual. Faço filmes de dois em dois anos. O que aconteceu foi que, a dada altura, pensei que tinha de devolver uma espécie de serviço público. Somos [os portugueses] os cineastas

do tempo, não do movimento: somos da contemplação, estamos mais perto da poesia do que da prosa, apesar de isto ser um romance. E há uma altura a partir da qual acho que tenho de devolver… é lutar contra o esquecimento, contra o esquecimento da literatura portuguesa.

Não acredita que qualquer forma de cinema, de produção artística, possa ser serviço público?

Não sei. Há um jogo entre o pequeno negócio e a arte. O cinema, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma arte. O cinema é um pecado original. Para ver as primeiras imagens que houve, metia-se uma moedinha. É um negócio e é uma coisa de vampiros: eu vou roubar à poesia, à literatura, à pintura, coisas mais puras. O cinema não consegue ser abstrato, é preciso contar-se qualquer coisa. Luto um bocado contra a ideia do cinema da transparência. Ninguém morre no cinema. Já matei não sei quantos personagens e depois tomo café com eles. Há uns filmes que não me interessam nada que são os filmes que acham que aquilo está a acontecer ou que aconteceu. O Griffith, um dos maiores criadores desta espécie de linguagem, disse em 1914 uma coisa que me marcou toda a vida: «O que falta ao cinema contemporâneo (dele) é filmar o vento nas árvores». É esta ideia de que é preciso ver e ouvir. Não é saltar lá para dentro, não é identificar-se com os personagens. Posso chorar com as riscas do Rothko, o problema do cinema é que não é capaz de chegar à abstração, de chegar às emoções sem ser pelo voyeurismo. Gosto desta distância, e não é uma coisa brechtiana, é dizer: isto é um espetáculo. É por isso que gosto mais de teatro: no teatro, sempre em plano geral, você decide; no cinema escolho eu. E é preciso dizer que estou a escolher. No cinema é tudo uma aldrabice. Digo isto francamente. É uma representação, uma coisa a duas dimensões, até a profundidade é uma ilusão. O que é que é verdade no cinema? O que as pessoas sentem quando veem. Isso é verdade. O riso, o choro, as lágrimas, o aborrecimento. O que está no ecrã não.

Mas então o que lhe interessa no cinema?

Interessa-me criar inquietações, não consolações. Pôr questões, não respostas. Pôr a hipótese de as pessoas serem livres a ver, poderem escolher e emocionarem-se com uma música, com um olhar, com uma sombra. É isso que me interessa, essa ideia que não é de educação, porque o cinema não dá lições de nada, só de cinema. O que me preocupa é quando vejo que os miúdos acham que o cinema começou com o Tarantino. E há uns que já nem sabem quem é o Tarantino. Mas isto já tem mais de 100 anos para trás. Hoje a cultura já é a normalização da arte. Onde é que começa a cultura? No rancho folclórico, no Tony Carreira, no [Álvaro] Covões? Está em todo o lado. A sério. A arte é outra coisa. O problema do cinema é que não é bem uma arte. Mas tem de ser corrompido por ela. O que me interessa no cinema não é o consumo imediato, é que ele resista. Como a literatura. É o tempo que decide se as coisas são boas ou são más e a velocidade é um bocado inimiga do tempo. É fast food. O cinema do entretenimento destruiu o cinema do tempo e do pensamento. Quando comecei no cinema, nos anos 60, o cinema que dominava era um cinema europeu: o cinema italiano, a nouvelle vague francesa… Depois houve uns putos bem espertos, cinéfilos e cultos, que mudaram o modo de filmar. Digo sempre: o Tubarão [1975] não é um mau filme, mas engoliu-nos a todos.

Já não é a primeira vez que mo diz, não.

Sou do tempo da aprendizagem coletiva. Tive sorte na minha vida porque sou do fascismo, vim do Salazar e da Mocidade Portuguesa, mas tive a crise de 69 que foi uma crise maravilhosa para mim — atrasada em Portugal, começou em 68 em França e chegou aqui em 69, mas uma dádiva da vida. E depois tive o 25 de Abril, que me mudou a vida. E a queda do Muro de Berlim. Hoje os miúdos não têm alternativas, é tudo igual: o capitalismo de Estado da China é tão horrível como o capitalismo imbecil do Trump. É tudo horrível. E os miúdos não vivem, os miúdos tentam sobreviver.

No início da pandemia houve uma esperança de que este tempo pudesse ao menos trazer uma transformação qualquer. Que daqui pudéssemos ir para um lugar melhor. Já pouca gente continua agarrada a essa ilusão inicial. O João está em qual dos grupos?

Houve uma coisa que me encantou no princípio que foi a luminosidade, o desaparecimento da poluição. Disse: «Uau, a covid ganhou à Greta». Via Almada como nunca vi [de Lisboa]: tudo recortado, não havia aquele amarelo ou cinzento dos fins de dia, era tudo de uma clareza enorme. Pensei: «Isto pode ser bom, esta paragem. As pessoas vão ser solidárias, vão ter tempo para pensar». Mas de repente foi tempo demais e a poluição já aumentou, ainda não para os níveis anteriores mas quase, e houve muitos ensandecimentos. Ainda no outro dia soube que há um mês e tal, quando reabriram os notários, 90% dos processos que lá estavam eram de divórcio. Conheço pessoas que estão mesmo diferentes. Diferentes de loucura, de afastamento, de isolamento. Aquele tempo para pensar… não serviu. Era preciso outra coisa. As pessoas estão muito inquietas, perturbadas, têm medo. Há um medo que se instalou, que é razoável, porque as pessoas podem ser infetadas, podem morrer. E uma data de miúdos que conheço foram todos despedidos. Não tinham contratos, ganhavam 4 euros à hora, não têm nada. Não sei como é que isto vai correr.

