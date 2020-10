Steve Mcqueen e a sua incontrolável paixão pelas quatro rodas

Faria no próximo dia 7 de novembro 90 anos aquele que os americanos consideraram o King of Cool, Steve McQueen, um ator de estilo único, fleumático, que nasceu na indigência e chegou a ser a estrela de cinema mais bem paga do mundo. Gostava de gastar bom dinheiro em carros de todas as marcas e modelos. Teve dezenas e dezenas, escolhidos a dedo. Chegou a condutor profissional e tinha um fascínio especial por Le Mans onde rodou um dos seus filmes mais famosos. Há quem diga que foram os automóveis que o mataram por excesso de contacto com produtos cancerígenos.

Nunca foi capaz de responder com sinceridade se preferia um bom par de pernas ou quatro rodas: mulheres ou automóveis. Apesar de também ser um grande entusiasta das duas rodas, ou das motos, quero eu dizer. No ano de 1978 desenvolveu uma espécie de tosse convulsa bastante incomodativa. Para ele próprio, certamente, mas também para todos os que pretendiam ter uma conversa com ele sem serem constantemente interrompidos pela expetoração continuada.

O médico foi direto e incisivo: nem mais um cigarro! Algo terrível para quem fumava de forma compulsiva e chegou a ser o emblema de certas marcas que lhe pagavam fortunas para surgir em cartazes publicitários. Steve sentia-se fraco. Logo ele que, a despeito do seu estilo «cool», como os americanos gostavam de dizer - era mesmo a representação impecável do «cool» a ponto de ganhar a alcunha de King of Cool - tinha uma energia inesgotável. Ou pelo menos estava convencido disso porque os dois anos que se seguiram foram devastadores. À tosse seguiu-se um silvo persistente.

Os pulmões de Steve estavam a degradar-se de uma forma incontrolável e, no dia 22 de dezembro de 1979, logo depois de ter acabado de filmar The Hunter, foi-lhe diagnosticado um cancro. O diagnóstico condenou-o à morte. Não havia tratamento possível. Alguns dos especialistas que consultou não mostraram dúvidas: McQueen tinha-se exposto demasiado tempo e com frequência excessiva a uma variedade fibrosa de sais minerais metamorfósicos conhecida por asbesto ou, mais vulgarmente, por amianto. Ironicamente, a expressão amianto vem do grego com o significado de puro, sem mácula. Muito pouco ironicamente, por ser um material flexível e de enorme resistência química, térmica e elétrica, é utilizado na fabricação de motores de automóveis e faz pairar na atmosfera fibras extremamente finas e longas que os pulmões humanos acumulam com facilidade.

Terrence Stephen McQueen não durou muito mais por entre o mundo dos vivos. As tarefas a que o obrigaram durante a II Grande Guerra, removendo amianto de pipelines durante a sua permanência nos Marines, e o seu vício de enfiar a cabeça em todos os motores de automóveis que lhe provocassem o mais ligeiro interesse mataram-no de forma dolorosa em Ciudad Juárez, Chihuaha, México, numa clínica onde se internara sob o falso nome de Samuel Sheppard.

De pouco lhe serviu esconder a identidade: estava irreconhecível. As metástases haviam-se espalhado um pouco por todo o lado, fizeram-lhe um transplante de fígado, que pesava cerca de dois quilos e meio por via do tumor acoplado, e retiraram-lhe uma série de outros edemas do pescoço e do abdómen. Às 3h45 minutos, o óbito foi assinado. O seu coração de corredor de automóveis não aguentara a velocidade com que os apostemas o atacaram por todo o lado.

