Próximas 48 horas vão ser críticas para Trump, diz fonte próxima do Presidente

O médico do Presidente dos Estados Unidos, Sean Conley, disse este sábado que Donald Trump, infestado com covid-19, “está muito bem", entretanto declarações de uma fonte próxima do chefe de Estado parecem desmentir a informação do clínico.

"Nas últimas 24 horas, os sinais vitais do Presidente foram alvo de preocupação e as próximas 48 horas serão críticas em termos de cuidados. Não estamos ainda no caminho para uma recuperação total”, afirmou aquela fonte, citada pela CNN.

Recorde-se que Donald Trump foi transportados para o hospital military Walter Reed, onde deverá permanecer internado nos próximos dias.