Juventus: Plantel de Cristiano Ronaldo colocado em isolamento

O plantel de futebol da Juventus, no qual se inclui Cristiano Ronaldo, e a equipa técnica foram estão em isolamento, devido a dois casos positivos de covid-19, confirmou o clube, este sábado.

A Juventus explicou que estão proibidos os contactos com o exterior, mas sem impedir treinos e jogos. Os casos positivos dizem respeito a dois funcionários do clube, não se trata de jogadores ou da equipa técnica.

O clube adiantou ainda que o protocolo de saúde aplicado "permitirá que todos os que testem negativo treinem e joguem, mas impede os contactos fora do grupo".

Sublinhe-se que a situação na Juventus surge num momento em que o futebol italiano está a registar vários casos de covid-19 entre os jogadores, há 17 infetados no plantel do Génova e mais dois no Nápoles, com quem a equipa de Cristiano Ronaldo tem encontro marcado para amanhã.

Importa ainda lembrar que para a semana os campeonatos europeus vão parar devido a compromissos das seleções, para os quais Cristiano Ronaldo está convocado.