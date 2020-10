Pershing. Jogos de guerra

John Joseph Pershing tinha a alcunha de Black Jack. Em 1919 era o comandante das Forças Expedicionárias Americanas na Europa e sentia-se entediado nesses dias que, após o Armistício, as pessoas tentavam regressar como podiam às suas vidas. Pershing era um desses fulanos que não conseguia estar quieto, como se sofresse da doença de São Vito. Resolveu deitar mãos à obra e organizar um evento de estadão: os Jogos Interaliados. Já que as Olimpíadas de 1916, marcadas para Berlim, tinham sido riscadas do mapa por razões óbvias, era altura de por em prática uma espécie de Jogos Olímpicos, de forma até a manter enérgicos os soldados que esperavam ordens para voltarem a casa. Com a colaboração da YMCA (Young Men’s Christian Association), obrigou a rapaziada a tirar as mãos dos bolsos e a construir um estádio com lugar para 25 mil espetadores nos arredores de Paris, no_Bois de Vincennes. Chamou-lhe Estádio Pershing, mas também nunca Black Jack fora conhecido pela sua modéstia.

Todas as forças militares estacionadas no centro da Europa, desde as da Guatemala às do Reino de Hejaz, um território governado pelos hachemitas que não tardaria a ser englobado na Arábia Saudita, foram convidados a enviar os atletas que quisessem. Portugal também, como não poderia deixar de ser, a despeito de um certo acabrunhamento nascido após a derrota catastrófica de La Lys. E era precisamente em Raquetoise-sur-la-Lys que se encontrava José Augusto Alves Roçadas, um militar que ganhara nome nos conflitos contra os alemães dirimidos na zona da Damarlândia, fronteira entre Angola e a Namíbia, e que puseram um ponto final na tentativa germânica de arrancar alguns pedaços da colónia portuguesa. Roçadas, transmontano de Vila Real, ultrapassara a barreira dos 50 anos e estava, também ele, a gramar com o tédio de ser o Comandante das Forças Expedicionárias de Portugal em França, algo bastante aborrecido em tempo de paz. Ficou, portanto, entusiasmadíssimo! A sua resposta a Pershing é bem elucidativa desse entusiasmo: «Foi com o maior prazer que recebi o seu convite! A partir deste momento envidarei todos os meus esforços e toda a minha energia para que os soldados sob o meu comando e a minha nação participem na maioria das modalidades possível e com os resultados mais brilhantes que estiverem ao nosso alcance».

